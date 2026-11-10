Расходы на российское ПО можно учитывать с коэффициентом 2
Повышающий коэффициент применяется, если договор запрещает налогоплательщику передавать право использования программы или базы данных другим лицам.
Расходы на приобретение прав использования российского ПО и баз данных можно учитывать в размере фактических затрат с коэффициентом 2, разъяснил Минфин в письме от 09.09.2026 № 03-03-06/1/79460. Программы и базы данных должны быть включены в единый реестр российского ПО.
Такие затраты относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. Однако применить повышающий коэффициент можно только при условии, что договор с правообладателем не разрешает передавать полученное право другим лицам.
Возможность увеличить расходы в два раза зависит от условий конкретного лицензионного или сублицензионного соглашения. Если договор допускает дальнейшую передачу права использования, коэффициент 2 применять нельзя.
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А в ссылке Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/79460 от 10.09.2020