ЦОДы могут обязать отключать клиентов ради работы приоритетных сервисов

Владельцев дата-центров могут обязать резервировать 10% мощностей для приоритетных сервисов. Если свободных ресурсов не окажется, операторам придется отключать других клиентов.

В России обсуждают механизм перераспределения мощностей центров обработки данных (ЦОД) на случай утраты части инфраструктуры. Операторов могут обязать освобождать ресурсы для сервисов из так называемых белых списков, пишет РБК со ссылкой на источники в IT-отрасли.

Предполагается, что владельцы ЦОДов должны будут резервировать 10% площадей и мощностей. По решению специальной подкомиссии предоставить ресурсы потребуется в течение суток. Если свободных мощностей недостаточно, операторы будут вынуждены отключать действующих неприоритетных клиентов.

Такие отключения предлагается признавать форс-мажором. За неисполнение требований может грозить введение временного управления.

Требования планируют распространить на коммерческие ЦОДы, в том числе обслуживающие одновременно сторонних клиентов и собственные системы. Корпоративные дата-центры, используемые исключительно для внутренних нужд, предполагается исключить.

За само резервирование платить не планируется. Оплата предусмотрена только за фактически предоставленные мощности по тарифам, установленным подкомиссией.

Участники рынка предупреждают, что освободить мощности и перенести информационные системы за сутки без предварительной подготовки крайне сложно.

Механизм обсуждался 6 ноября 2026 года на совещании в Минцифры. В ведомстве сообщили, что меры пока находятся в проработке.