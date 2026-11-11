Акция на подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
ВЭД
Читать 1 мин

Десять крупнейших участников «Сделано в России» получили 1,7 трлн рублей выручки

Половина всей совокупной выручки участников программы приходится всего на 24 компании, тогда как почти тысяча мелких игроков делит между собой лишь малую долю рынка.

783 просмотра39 открытий
1

Десять крупнейших держателей сертификата «Сделано в России» получили в 2025 году 1,7 трлн рублей выручки, сообщил Российский экспортный центр. РЭЦ сопоставил реестр сертификатов с бухгалтерской отчетностью ФНС.

Выручка каждой компании из первой десятки превышает 80 млрд рублей. Семь из них производят или продают продукты питания и напитки, остальные работают в химической и фармацевтической отраслях, а также выпускают косметику. Семь компаний зарегистрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

«Половину совокупной выручки всех держателей знака дают 24 компании. 76 участников с выручкой больше 10 миллиардов рублей обеспечивают 69% общей суммы», — сообщил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.

На 963 компании, которые составляют половину участников с отчетностью, приходится 1,5% выручки.

Концентрация выручки при этом снизилась. Доля десяти крупнейших компаний сократилась с 37,5% в 2021 году до 35,4% в 2025 году. Остальные участники программы росли не медленнее лидеров, отметил Молодцов.

Автор
Комментарии
1
ГлавнаяПодписка