Цифровые рубли не сгорят: ЦБ пообещал доступ к деньгам даже при сбое банка

Получить доступ к счету можно будет через приложение любого банка, где у клиента открыт счет. Все операции с цифровыми рублями для физлиц будут бесплатными независимо от суммы.

Цифровой рубль позволит клиентам пользоваться деньгами при сбоях в приложении отдельного банка, сообщила зампред Банка России Зульфия Кахруманова на заседании Совета Федерации. Средства не будут привязаны к инфраструктуре одной кредитной организации.

«Доступ к своему счету человек может получить через мобильное приложение любого банка, где у него есть счет. То есть деньги не остаются запертыми в инфраструктуре какого-то одного банка», — пояснила Кахруманова.

Все операции с цифровыми рублями для россиян будут бесплатными при любой сумме перевода. Для сравнения, лимит бесплатных переводов через Систему быстрых платежей составляет 100 тыс. рублей в месяц.