«Яндекс» не смог восстановить почти 3% данных клиентов Yandex Cloud после атак БПЛА

После октябрьских атак беспилотников на дата-центры Yandex Cloud безвозвратно утрачены 2,84% клиентских данных. Компания восстановила доступ к остальным 97,16% и решила включать резервное копирование по умолчанию при создании новых виртуальных машин.

Инженеры «Яндекса» восстановили доступ к 97,16% данных клиентов Yandex Cloud, пострадавших в результате октябрьских атак БПЛА на дата-центры. Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия резервных копий на платформе.

«Инженеры после атак на дата-центры смогли вернуть доступ к 97,16% клиентских данных в Yandex Cloud. Оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия у клиентов бэкапов на платформе», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

При этом клиенты, которые использовали резервное копирование, сохранили 100% своих данных.

После произошедшего компания изменила настройки платформы. Теперь при создании новых виртуальных машин в Yandex Cloud резервное копирование будет включено по умолчанию.