Только две госорганизации смогут оформлять мигрантам документы

Прием документов централизуют в паспортно-визовом сервисе МВД и многофункциональном миграционном центре правительства Москвы. Медосвидетельствование разрешат проходить только в государственных учреждениях.

Оформлением документов для мигрантов смогут заниматься только две организации, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на правительственном часе в Совете Федерации. Речь идет о паспортно-визовом сервисе МВД и многофункциональном миграционном центре правительства Москвы.

«Участие каких-либо посреднических структур не допускается», — подчеркнул глава МВД.

В Московском регионе также тестируют картографический сервис, который показывает местонахождение мигрантов и маршруты их передвижения.

Мобильное приложение для отслеживания местонахождения иностранцев планируют внедрить во всех регионах. Полученные сведения будет круглосуточно анализировать создаваемый аналитический центр миграционной службы МВД.

Губернаторы получат дополнительные полномочия по регулированию рынка труда иностранцев. В частности, работодателей со штатом свыше 250 мигрантов смогут обязать организовать их бытовое размещение и трансфер между местом работы и местом жительства.