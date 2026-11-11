Объем дефолтов по корпоративным облигациям и ЦФА снизился до 3,3 млрд рублей

В октябре 2026 года показатель сократился более чем вдвое по сравнению с сентябрем. Банк России не видит системных рисков для рынка.

Объем дефолтов по корпоративным облигациям и цифровым финансовым активам в октябре 2026 года снизился с 7,7 млрд до 3,3 млрд рублей, следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.

С начала 2026 года накопленный объем дефолтов составил 0,10% рынка против 0,048% за аналогичный период 2025 года. В ЦБ отметили, что показатель пока не критичен и не несет системных рисков.

На новые дефолты пришлось 12% октябрьского объема. Обязательства не исполнили шесть новых эмитентов, остальные случаи связаны с эмитентами, которые ранее уже допускали дефолты по другим выпускам.

Для сравнения, в 2020 году объем дефолтов составлял 1,25% рынка, а в 2021 году — 0,76%.