ФАС решила защитить поставщиков от давления крупных супермаркетов

Служба проверит обращения поставщиков о неравных условиях работы с ретейлерами. При выявлении нарушений торгового законодательства ФАС примет меры реагирования.

Производителей продуктов питания призвали сообщать о дискриминации со стороны торговых сетей. Закон запрещает ретейлерам ставить контрагентов в неравное положение, в том числе предъявлять отдельным поставщикам менее выгодные требования.

«Взаимоотношения между производителями и торговыми сетями напрямую влияют на ценообразование для потребителей», — подчеркнули в ФАС.

Служба анализирует каждое поступившее обращение на наличие нарушений торгового законодательства.

Воронежское УФАС ранее возбудило дело против ООО «Агроторг» по признакам дискриминации Россошанского молочного комбината. Также ведомство изучает аналогичные обращения нескольких производителей кондитерских изделий в отношении торговых сетей.

С 1 января 2027 года государство запустит сквозной мониторинг цен на 24 социально значимых продукта. В перечень вошли мясо, рыба, молочная продукция, яйца, масло, сахар, соль, мука, хлеб, крупы, макароны и овощи.