Большинство самозанятых захотели получать повышенные выплаты по больничным листам

Повышенная страховая сумма позволяет рассчитывать на максимальное пособие по больничному. Итоговая выплата также зависит от срока уплаты взносов и страхового стажа.

Свыше 60% самозанятых — участников эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности выбрали страховую сумму 50 тыс. рублей, сообщается в материалах программы. Альтернативный размер покрытия составляет 35 тыс. рублей.

Самозанятый самостоятельно выбирает один из двух вариантов и платит взносы по утвержденному тарифу. Более высокая страховая сумма дает право рассчитывать на повышенное пособие, однако его размер также зависит от продолжительности уплаты взносов и страхового стажа. Об этом сказано на сайте СФР.

В программе участвуют 11,7 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход. Более 4,7 тыс. из них уже получили право на страховые выплаты при болезни. Эксперимент стартовал в этом году и продлится до конца 2028 года.