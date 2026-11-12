Эксперт: новые правила налоговых споров могут обернуться для бизнеса дополнительными проверками

Инициатива Минфина предполагает существенное изменение порядка взаимодействия налогоплательщиков с ФНС. Возможность лично или дистанционно участвовать в рассмотрении жалобы повысит прозрачность процедуры, считает руководитель SkyCapital Дмитрий Галкин.

Бизнес сможет оперативно отвечать на вопросы инспекторов, пояснять спорные операции и представлять дополнительные аргументы. Особенно это важно для споров, связанных с НДС, трансграничными платежами и оценкой реальности хозяйственных операций.

Но сокращение срока обжалования с года до трех месяцев создает дополнительные риски, отметил эксперт.

Крупным компаниям зачастую требуется несколько месяцев, чтобы собрать документы от контрагентов, восстановить историю операций и подготовить правовую позицию. Для малого бизнеса проблема еще серьезнее: предприниматели часто обращаются к юристам уже после получения требований или обнаружения ошибок.

«На мой взгляд, право участвовать в заседании действительно может повысить качество рассмотрения жалоб. Но многое будет зависеть от практической реализации. Важно обеспечить доступ к материалам дела, возможность представлять пояснения и фиксировать ход заседания. Без этих механизмов участие налогоплательщика рискует превратиться в формальную процедуру», — сказал Галкин.

Отдельного внимания заслуживает восстановление пропущенных сроков. Если трехмесячный период станет жестким ограничением, часть налогоплательщиков столкнется с дополнительными препятствиями при защите своих интересов. При этом прямое обращение в суд не всегда возможно, поскольку для многих налоговых споров предусмотрен обязательный досудебный порядок.