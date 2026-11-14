Продажи мебели могут снизиться на 3% в 2026 году

В денежном выражении рынок вырастет на 3,5%, до 620 млрд рублей, преимущественно из-за повышения цен. Спрос сдерживают дорогие кредиты и спад на рынке жилья.

Продажи мебели в натуральном выражении в 2026 году рискуют упасть на 3% год к году, прогнозирует Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Высокая стоимость потребительских кредитов сильнее всего влияет на традиционную розницу, где покупают кухни, диваны и комплексные интерьерные решения.

Потребители стали откладывать менее значительные покупки, отмечают в Hoff. При необходимости они приобретают кухню или полноценный шкаф, но могут отказаться от нового комода. Спрос также снизился из-за отмены массовой льготной ипотеки и сокращения закупок мебели застройщиками. Об этом пишет «Коммерсант».

Рост рынка в деньгах связан с инфляцией и увеличением себестоимости. Дорожают ДСП, ДВП, логистика, энергоносители и комплектующие, одновременно растут расходы на зарплаты. Поэтому увеличение среднего чека не гарантирует мебельным компаниям роста прибыли.

В августе 2026 года российские предприятия выпустили 7,8 млн единиц мебели, на 4,8% меньше год к году. Стоимость продукции при этом выросла на 15,3%, до 51,8 млрд рублей. За январь—август выпуск сократился на 1,3%, а его стоимость увеличилась на 5,7%.