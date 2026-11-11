Требование ФНС по ТКС считается полученным на шестой рабочий день

Документы по требованию налоговой нужно направить в течение пяти или десяти рабочих дней в зависимости от ситуации. За нарушение сроков штраф может достигать 20 тыс. рублей.

Требование, направленное по телекоммуникационным каналам связи, считается полученным на шестой рабочий день после отправки. При налоговой проверке документы нужно представить за десять рабочих дней, при встречной проверке — за пять. Вне проверки документы по конкретной сделке направляют за десять рабочих дней, а информацию — за пять.

Если документов нет или их невозможно подготовить вовремя, налогоплательщик должен уведомить инспекцию не позднее следующего рабочего дня после получения требования. Для этого применяется форма КНД 1125045, утвержденная приказом ФНС от 21.02.2024 № СД-7-2/148. В уведомлении указывают причины задержки или отсутствия документов и предполагаемую дату их представления. Об этом сказано на сайте ФНС.

Повторно направлять ранее переданные документы не требуется. Достаточно сообщить об этом налоговой и приложить подтверждение отправки. Утрату документов или их передачу другим контролирующим органам также нужно подтвердить.

Штраф за каждый непредставленный документ для контроля самого налогоплательщика составляет 200 рублей, а при встречной проверке или запросе по конкретной сделке — 10 тыс. рублей. За непредставление информации предусмотрено 5 тыс. рублей, при повторном нарушении в течение года — 20 тыс. рублей. Дополнительно должностному лицу организации может грозить административный штраф от 300 до 500 рублей.