В «Яндекс Диске» снова заработали автозагрузка снимков и просмотр видео онлайн

Файлы со смартфона снова можно автоматически переносить в облако через Wi-Fi или мобильный интернет. Также пользователям вернули видеостриминг.

Мобильная автозагрузка фотографий и видео снова работает в «Яндекс Диске». Функция позволяет автоматически сохранять в облаке снимки и ролики со смартфона без ручного переноса каждого файла.

«В "Яндекс диске" снова работает мобильная автозагрузка фотографий и видео - одна из ключевых функций сервиса», — сказали в пресс-службе компании.

В настройках пользователи могут разрешить загрузку через мобильный интернет или выбрать только Wi-Fi. Для включения функции нужно открыть раздел «Автозагрузка» в мобильном приложении и проверить параметры.

В тарифах «Яндекс 360» с безлимитной автозагрузкой фотографии и видео не занимают основное место на «Диске». Его можно использовать для документов и других файлов.

Пользователям также снова доступен видеостриминг: ролики можно смотреть на «Диске», не загружая их целиком на устройство. Возврат функций стал почти завершающим этапом восстановления сервиса после повреждения инфраструктуры «Яндекса».