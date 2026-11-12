Налоговики уточнили, какие налоговые жалобы рассмотрят за семь рабочих дней

Жалобу подают в электронной форме в налоговый орган, решение или действие которого оспаривается. Споры по итогам налоговых проверок рассматривают только в общем порядке.

Отдельные решения и действия налогового органа можно обжаловать в упрощенном порядке по статье 140.1 НК, сообщила заместитель начальника правового отдела № 1 УФНС по Мурманской области Елена Мосина. На рассмотрение отводится семь рабочих дней.

Если требования обоснованы, жалобу удовлетворят полностью или частично. При отсутствии оснований налоговый орган направит ее в вышестоящее управление для рассмотрения по общим правилам.

Упрощенный порядок распространяется, в частности, на отдельные решения по начислениям и взысканию, отказы в приеме декларации, возврате или зачете средств с единого налогового счета, приостановление операций по счетам и действия по формированию сальдо ЕНС. Перечень доступных тематик указан в электронной форме жалобы. Бумажные обращения, жалобы в свободной форме или без выбора упрощенной процедуры рассматривают в обычном порядке.

Статус обращения можно отслеживать в сервисе, через который оно направлено. Решение или уведомление о перенаправлении поступит в личный кабинет либо по ТКС.