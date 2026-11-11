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⚡️ Итоги дня: россияне скупают протеиновые коктейли, бизнес-ланчи теряют популярность, а в школах появится отечественный ИИ

Подготовили обзор главных событий дня — 11 ноября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

10 просмотров1 открытие

  • По данным «Чек Индекса», за январь–сентябрь 2026 года продажи нижнего белья в России выросли на 7% год к году, оставаясь одной из немногих растущих категорий на рынке одежды.

  • За первые девять месяцев 2026 года спрос россиян на белорусские товары для детей на Wildberries вырос более чем в четыре раза, показав наибольший рост в категории товаров для самых маленьких, включая пеленки и подгузники.

  • По данным Wildberries, в 2026 году доля заказов с акционными товарами превысила 60%, продемонстрировав существенный рост по сравнению с прошлым годом на фоне расширения ассортимента маркетплейса до 700 млн позиций.

  • Производство крепкого алкоголя в России за январь–октябрь 2026 года сократилось на 7,7%, заметно опередив снижение спроса, которое составило лишь 0,8%.

  • Россияне стали реже посещать бизнес-ланчи, что оказывает давление на ресторанный рынок на фоне снижения покупательской способности и роста популярности готовой еды.

  • Рост популярности ЗОЖ в 2026 году привел к рекордному взлету продаж протеиновых продуктов в России на 63% (до 37,6 млрд рублей), где главным драйвером стали молочные коктейли с белковым обогащением.

  • В преддверии распродаж мошенники начали создавать поддельные интернет-магазины и рассылать ссылки на несуществующие акции, переход по которым может привести к установке вредоносного ПО на устройство.

  • В России вступил в силу новый ГОСТ для остановок общественного транспорта, который разделил их на три категории по пассажиропотоку и установил требования к безопасности, удобству и доступности для маломобильных граждан.

  • С начала 2026 года Московский метрополитен взыскал с нарушителей свыше 3,2 млн рублей в счет компенсации ущерба за задержку движения поездов.

  • На фоне исторически низкого улова лососевых и резкого удорожания красной икры эксперт Андрей Матяхин предложил заменять ее на новогоднем столе доступной и качественной щучьей икрой.

  • Госдума намерена предложить правительству сделать общедоступными данные о составе вейпов и табачной продукции, отменив для этих сведений статус коммерческой тайны.

  • Ученые Института цитологии и генетики СО РАН разработали новые сорта картофеля «Авангард», «Тайга» и «Атаман», отличающиеся высокой урожайностью, засухоустойчивостью и ранним сроком созревания, и готовят их к государственным испытаниям.

  • До конца текущего учебного года Минпросвещения РФ планирует презентовать первую отечественную образовательную нейросеть, разработанную по инициативе «Учителя года — 2026» Алексея Морозова.

  • Член комитета Госдумы по культуре Сангаджи Тарбаев предложил в обязательном порядке маркировать произведения классиков, дописанные нейросетями, чтобы читатели могли отличать оригинальный текст от сгенерированного ИИ.

  • Чертановский суд Москвы признал запрещенной информацию на сайтах, где продавались оформленные на чужие данные аккаунты каршеринга, сославшись на необходимость профилактики террористических угроз.

  • Спрос россиян на новогодние поездки за рубеж резко вырос: по данным Ozon Travel, раннее бронирование отелей на праздники выросло более чем вдвое, а покупка авиабилетов — в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

  • Благодаря 2,5-кратному росту турпотока до 1,2 млн человек на фоне расширения авиасообщения Россия вошла в тройку лидеров по числу путешественников во Вьетнаме, уступив только Китаю и Южной Корее.

  • Состояние Пола Маккартни выросло до $1,4 млрд, благодаря чему музыкант занял третье место в мире по размеру капитала среди исполнителей, сообщает Forbes.

  • Самолет Airbus A350-1000ULR установил рекорд дальности беспосадочных перелётов, долетев из Австралии во Францию за 24 часа и 24 минуты.

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