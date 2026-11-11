⚡️ Итоги дня: россияне скупают протеиновые коктейли, бизнес-ланчи теряют популярность, а в школах появится отечественный ИИ

По данным «Чек Индекса», за январь–сентябрь 2026 года продажи нижнего белья в России выросли на 7% год к году, оставаясь одной из немногих растущих категорий на рынке одежды.

За первые девять месяцев 2026 года спрос россиян на белорусские товары для детей на Wildberries вырос более чем в четыре раза, показав наибольший рост в категории товаров для самых маленьких, включая пеленки и подгузники.

По данным Wildberries, в 2026 году доля заказов с акционными товарами превысила 60%, продемонстрировав существенный рост по сравнению с прошлым годом на фоне расширения ассортимента маркетплейса до 700 млн позиций.

Производство крепкого алкоголя в России за январь–октябрь 2026 года сократилось на 7,7%, заметно опередив снижение спроса, которое составило лишь 0,8%.

Россияне стали реже посещать бизнес-ланчи, что оказывает давление на ресторанный рынок на фоне снижения покупательской способности и роста популярности готовой еды.

Рост популярности ЗОЖ в 2026 году привел к рекордному взлету продаж протеиновых продуктов в России на 63% (до 37,6 млрд рублей), где главным драйвером стали молочные коктейли с белковым обогащением.

В преддверии распродаж мошенники начали создавать поддельные интернет-магазины и рассылать ссылки на несуществующие акции, переход по которым может привести к установке вредоносного ПО на устройство.

В России вступил в силу новый ГОСТ для остановок общественного транспорта, который разделил их на три категории по пассажиропотоку и установил требования к безопасности, удобству и доступности для маломобильных граждан.

С начала 2026 года Московский метрополитен взыскал с нарушителей свыше 3,2 млн рублей в счет компенсации ущерба за задержку движения поездов.

На фоне исторически низкого улова лососевых и резкого удорожания красной икры эксперт Андрей Матяхин предложил заменять ее на новогоднем столе доступной и качественной щучьей икрой.

Госдума намерена предложить правительству сделать общедоступными данные о составе вейпов и табачной продукции, отменив для этих сведений статус коммерческой тайны.

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН разработали новые сорта картофеля «Авангард», «Тайга» и «Атаман», отличающиеся высокой урожайностью, засухоустойчивостью и ранним сроком созревания, и готовят их к государственным испытаниям.

До конца текущего учебного года Минпросвещения РФ планирует презентовать первую отечественную образовательную нейросеть, разработанную по инициативе «Учителя года — 2026» Алексея Морозова.

Член комитета Госдумы по культуре Сангаджи Тарбаев предложил в обязательном порядке маркировать произведения классиков, дописанные нейросетями, чтобы читатели могли отличать оригинальный текст от сгенерированного ИИ.

Чертановский суд Москвы признал запрещенной информацию на сайтах, где продавались оформленные на чужие данные аккаунты каршеринга, сославшись на необходимость профилактики террористических угроз.

Спрос россиян на новогодние поездки за рубеж резко вырос: по данным Ozon Travel, раннее бронирование отелей на праздники выросло более чем вдвое, а покупка авиабилетов — в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

Благодаря 2,5-кратному росту турпотока до 1,2 млн человек на фоне расширения авиасообщения Россия вошла в тройку лидеров по числу путешественников во Вьетнаме, уступив только Китаю и Южной Корее.

Состояние Пола Маккартни выросло до $1,4 млрд, благодаря чему музыкант занял третье место в мире по размеру капитала среди исполнителей, сообщает Forbes.