Страховые пенсии в 2027 году повысят дважды — какой будет прибавка

В 2027 году страховые пенсии планируют проиндексировать дважды — в феврале и апреле. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, суммарное повышение составит 10,3%, а средняя пенсия по старости к концу года приблизится к 30 тыс. рублей.

Страховые пенсии в России в 2027 году планируют повысить в два этапа. С 1 февраля фиксированную выплату и стоимость пенсионных коэффициентов предполагается увеличить на 6,8%, а с 1 апреля стоимость коэффициентов — еще на 3,3%. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В 2027 году страховые пенсии россиян будут повышаться дважды: с 1 февраля на прогнозное значение инфляции будет повышена фиксированная выплата и индивидуальные пенсионные коэффициенты на 6,8%. Вторая произойдет 1 апреля, когда ИПК вырастут на процент роста доходов пенсионного фонда. В результате совокупное повышение страховой пенсии за год составит 10,3%», — заявила Бессараб.

По расчету, опубликованному «Банки.ру», при пенсии 20 тыс. рублей после февральской индексации выплата увеличится до 21 360 рублей, а после апрельской — примерно до 22 065 рублей.

Средний размер страховой пенсии по старости, согласно прогнозу, вырастет с 27 321 рубля в конце 2026 года до 29 904 рублей к концу 2027 года. Таким образом, прибавка составит почти 2,6 тыс. рублей.

Изменения также затронут другие категории пенсионеров. Социальные пенсии с 1 апреля 2027 года планируют повысить на 6,8%, а военные пенсии с 1 октября — предварительно на 4%.

Работающим пенсионерам с 1 августа 2027 года предусмотрен перерасчет с учетом заработанных пенсионных коэффициентов. При этом за год можно учесть не более трех коэффициентов.

Окончательный размер февральской индексации может быть уточнен после публикации данных Росстата об инфляции за 2026 год. Перерасчет пенсий проводится автоматически, подавать заявление в Социальный фонд не требуется.