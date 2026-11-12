ИП на ОСНО зачитывает долг по товарам в счет услуг: как это повлияет на налоги

ИП планирует провести зачет долга по товару и долга по услугам. Как такой взаимозачет отразится на налоговом учете ИП на ОСНО – ответила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

В контексте зачета требования должны быть однородными, то есть выражены в денежной форме. Зачет «товар против услуг» как таковой не запрещен, но юридически погашаются именно денежные долги.

Для ИП на ОСНО порядок отражения взаимозачета зависит от метода учета доходов и расходов.

При методе начисления взаимозачет не влияет на налоговую базу по НДФЛ и налогу на прибыль, так как доходы и расходы признаются независимо от факта оплаты.

При кассовом методе, который чаще применяется на практике, доход признается на дату подписания акта взаимозачета. Сумма дохода равна размеру погашенной задолженности.

Ирина Лапшина «Например, если вы поставили товар на 500 тыс. руб., а контрагент оказал услуг на 100 тыс. руб., и вы провели зачет на 100 тыс. руб., то в доход включается 100 тыс. руб.»

Сам по себе взаимозачет не влечет изменений по НДС. Но если в результате зачета возникает ситуация с авансом (например, одна из сторон ранее получила предоплату), то порядок действий меняется: поставщик обязан начислить НДС с аванса и выставить счет-фактуру, а при последующем погашении аванса — принять НДС к вычету.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Ирина Лапшина.