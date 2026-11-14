ФНС отчиталась о первых итогах эксперимента с налогами за внештатный персонал

Налоговая нагрузка участников эксперимента увеличилась в четыре раза. Доля партнеров с «зеленой» налоговой нагрузкой превысила 45,8%.

Налоговые поступления от участников проекта ФНС «Персонал» выросли в 3,3 раза, сообщил заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев на форуме «День платформенной экономики».

«Рост совокупных налоговых поступлений — в 3,3 раза, налоговая нагрузка выросла в четыре раза», — сказал он.

Количество партнеров, которые находятся в зоне «зеленой» налоговой нагрузки, увеличилось более чем в десять раз. Их доля превысила 45,8%. Расходы части заказчиков также выросли, но этот рост оказался значительно меньше увеличения налоговых платежей.

Пилотный проект ФНС, крупных ретейлеров и электронных площадок рассчитан на период с 1 сентября 2026 года по сентябрь 2027 года. Заказчик услуг по предоставлению персонала ежемесячно рассчитывает налоговые обязательства исполнителя по его данным и самостоятельно перечисляет часть суммы на единый налоговый счет исполнителя.

Проект должен создать равные условия для добросовестных компаний. Участники с выявленными налоговыми рисками смогут оперативно устранить нарушения без назначения налоговой проверки.