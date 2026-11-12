Росстат утвердил порядок ведения единого реестра статистической отчетности с 2027 года

С 1 января 2027 года вступит в силу порядок формирования и ведения единого реестра форм и показателей Росстата. В нем будут собраны сведения о статистической отчетности, сроках ее сдачи и категориях бизнеса, которые обязаны ее представлять.

Росстат утвердил порядок формирования и ведения единого реестра форм и показателей. Соответствующий приказ от 21.10.2026 № 628 зарегистрирован в Минюсте 6 ноября 2026 года.

Реестр будет вести Росстат в электронном виде на Цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных.

В едином реестре будут содержаться сведения:

о формах федерального статистического наблюдения;

о первичных статистических показателях;

о статистических показателях;

об административных данных.

По каждой форме отчетности в реестре укажут ее наименование, код, реквизиты документа об утверждении, периодичность и сроки сдачи, категории респондентов и формат электронного шаблона.

Доступ к просмотру реестровых записей получат организации, ИП, субъекты малого и среднего бизнеса, самозанятые, а также другие категории респондентов, предусмотренные приказом.

Каждой записи присвоят уникальный номер. При изменении сведений предыдущие версии записей будут сохраняться, а исключенные из реестра записи получат архивный статус.

Приказ вступает в силу с 1 января 2027 года. При этом функционал информационной системы будут применять по мере его ввода в эксплуатацию. Информацию о его доступности Росстат разместит на своем официальном сайте.