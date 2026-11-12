ФНС утвердила новую форму согласия на раскрытие налоговой тайны с 2027 года

ФНС обновила форму и формат согласия налогоплательщика на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. С 2027 года организации-правопреемники смогут представлять такое согласие за реорганизованные компании.

Налоговая служба утвердила новую форму согласия на предоставление сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам или признание таких сведений общедоступными.

Соответствующий приказ ФНС от 03.09.2026 № ЕД-1-19/655@ также устанавливает электронный формат согласия и порядок его заполнения и представления в налоговые органы.

Главное изменение — возможность подать согласие за реорганизованную компанию. Такое право предусмотрели для организаций-правопреемников.

Кроме того, документ регулирует порядок предоставления налоговыми органами сведений, составляющих налоговую тайну, в соответствии со статьей 102 НК РФ.

Приказ вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1 апреля 2027 года.