Кто сможет взять льготный автокредит с 1 декабря 2026

Купить со скидкой можно будет новый автомобиль российского производства.

Льготные автокредиты смогут оформить медработники, педагоги, участники СВО и их семьи, люди с инвалидностью, а также семьи с детьми, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин. Скидка составит от 10 до 40% стоимости машины.

Работники государственных медорганизаций, государственных и муниципальных образовательных учреждений, участники СВО и члены их семей, а также люди с инвалидностью получат скидку 20%. Для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в большинстве регионов она составит 10%. Семьям с несовершеннолетним ребенком, зарегистрированным в ДФО, при покупке машины на территории округа предоставят 25%.

На российские электромобили и последовательные гибриды скидка достигнет 35%, но не более 925 тыс. рублей. Профессия и семейное положение покупателя в этом случае значения не имеют. Ветеранам боевых действий, получившим увечья в ходе СВО, предоставят скидку 40% на автомобиль с ручным управлением.

«Банк учтет поддержку при первоначальном взносе или уменьшит на ее сумму основной долг», — пояснил Говырин.

Автомобиль сразу перейдет в собственность покупателя, но останется в залоге до погашения кредита.

Цена машины с двигателем внутреннего сгорания до применения скидки не должна превышать 2 млн рублей. Ее масса должна быть не более 3,5 тонны, уровень локализации — от 2 500 баллов.

Подойдет новый автомобиль 2026 года выпуска либо машина 2025 года с ПТС, оформленным с 1 декабря 2025 года.