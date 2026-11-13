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МСП смогут получить вычет за использование российских ИИ-сервисов

Минцифры прорабатывает налоговый вычет для малого и среднего бизнеса. Он сможет покрыть часть расходов на сервисы на базе российских ИИ-моделей.

3 открытия

Налоговый вычет за использование ИИ-сервисов обсуждают в Минцифры, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на CNews Forum. Льгота будет распространяться на решения, основанные на суверенных и национальных моделях искусственного интеллекта.

Размер вычета будет небольшим, уточнил министр. Предполагается, что мера позволит малому и среднему бизнесу использовать в работе простых ИИ-агентов.

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