МСП смогут получить вычет за использование российских ИИ-сервисов

Минцифры прорабатывает налоговый вычет для малого и среднего бизнеса. Он сможет покрыть часть расходов на сервисы на базе российских ИИ-моделей.

Налоговый вычет за использование ИИ-сервисов обсуждают в Минцифры, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на CNews Forum. Льгота будет распространяться на решения, основанные на суверенных и национальных моделях искусственного интеллекта.

Размер вычета будет небольшим, уточнил министр. Предполагается, что мера позволит малому и среднему бизнесу использовать в работе простых ИИ-агентов.