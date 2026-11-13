МСП смогут получить вычет за использование российских ИИ-сервисов
Минцифры прорабатывает налоговый вычет для малого и среднего бизнеса. Он сможет покрыть часть расходов на сервисы на базе российских ИИ-моделей.
Налоговый вычет за использование ИИ-сервисов обсуждают в Минцифры, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на CNews Forum. Льгота будет распространяться на решения, основанные на суверенных и национальных моделях искусственного интеллекта.
Размер вычета будет небольшим, уточнил министр. Предполагается, что мера позволит малому и среднему бизнесу использовать в работе простых ИИ-агентов.
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