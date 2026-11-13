С 2027 года ФНС сможет запрашивать выписки по счетам физлиц без проверок

С 2027 года налоговая получит расширенный доступ к счетам россиян.

Есть два основания, по которым ФНС вправе получить от банка информацию о денежных суммах, зачисляемых на счет конкретного человека:

по запросу налогового органа (п. 2 ст. 86 НК РФ)

данные о процентах, которые были начислены банком по договору банковского вклада / счета.

По запросу налоговой банк обязан выдать налоговикам справку о наличии у лица счетов, вкладов, а также об остатках денежных средств на них и операциях, проводимых по таким счетам и вкладам. Это распространяется и на электронные деньги.

Такая информация может быть запрошена только при согласии руководителя вышестоящего налогового органа или ФНС в 2 случаях:

проведение налоговой проверки в отношении такого физлица;

проведение налоговой проверки у контрагента такого физлица (требование по п. 1 ст. 93.1. НК).

Но НК не предусматривает механизма, позволяющего банку при получении запроса от ФНС проверять наличие согласия руководителя. Поэтому фактически банк должен предоставить сведения о средствах на банковских счетах гражданина на основании одного лишь запроса со стороны ФНС. Но запрос может быть только в рамках проведения налоговой проверки, уточнял ранее Минфин.

С 2027 года планируется внести изменения. ЦБ сможет передавать в ФНС сведения о физлицах, если операции по их счетам имеют признаки предпринимательской деятельности или систематического получения доходов от других физлиц.

После этого налоговая сможет запрашивать выписки по счетам физлица без назначения налоговой проверки. Причем не только в банк, где увидели подозрительные операции, а в любые банки. И в законопроекте нет перечня признаков предпринимательской деятельности,

Больше о новых налоговых правилах 2027 года расскажет Марина Жирова, аттестованный налоговый консультант, к.ю.н., доцент, 17 лет опыта в сфере налогового консалтинга и сопровождения бизнеса, адвокат, старший партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», управляющий бюро по защите прав предпринимателей СООПОРЫ РОССИИ, лидер Самарского отделения Клуба цивилистов.

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