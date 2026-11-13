Уточнено число квалифицированных кадров среди трудовых мигрантов

Менее половины трудовых мигрантов с разрешениями на работу относятся к квалифицированным специалистам, сообщили в Совете безопасности РФ по итогам января — сентября 2026 года. Их число составило 100,1 тыс., в том числе 16,1 тыс. ВКС.

За девять месяцев в Россию въехали 6,9 млн иностранцев и лиц без гражданства — на 9% меньше, чем годом ранее. Из них 4,7 млн, или 68,7%, прибыли из стран СНГ. На 1 октября в стране находились 5,9 млн иностранцев против примерно 6,5 млн годом ранее.

Иностранцы, прибывшие без визы, имели более 1,7 млн действующих патентов, что на 12,6% меньше прошлогоднего показателя. Работодатели направили 943,4 тыс. уведомлений о договорах с гражданами стран ЕАЭС — на 3,7% больше.

За январь — сентябрь на иностранцев составили 1,8 млн административных протоколов. Число решений о выдворении выросло втрое, до 143,1 тыс., о сокращении срока пребывания — в 2,5 раза, до 78,7 тыс., а о запрете на въезд — на 75,2%, до 290,8 тыс. Решения о депортации приняли в 4,8 тыс. случаев, что на 24% меньше.