Объем сбережений россиян в банках растет с начала 2026 года

За десять месяцев 2026 года розничные пассивы банков выросли на 3%, или на 1,7 трлн рублей. В октябре рынок прибавил 0,2%.

Объем средств физлиц в российских банках приблизился к 67,6 трлн рублей, сообщила пресс-служба ВТБ. По сравнению с октябрем 2025 года показатель увеличился на 9%, или примерно на 5,4 трлн рублей.

Основным драйвером рынка стали рублевые накопительные счета. За десять месяцев объем средств на них вырос на 20%, или на 1,8 трлн рублей, и достиг 11,1 трлн рублей.

«Особенно показателен тренд по накопительным счетам: их объем год к году вырос на четверть. Это отражение новой модели поведения россиян: сегодня для них приоритетны инструменты, позволяющие оперативно реагировать на жизненные задачи и при этом получать процентный доход», — сказал руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.

Только за октябрь объем средств на рублевых накопительных счетах увеличился примерно на 300 млрд рублей, или на 2,8%.