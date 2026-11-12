Сбер продаст маркетплейсам свои убыточные склады до конца года

Сбербанк рассчитывает до конца 2026 года избавиться от всех ненужных ему складов, передав или продав их маркетплейсам. Содержание этих объектов приносило банку убытки.

Сбербанк планирует до конца 2026 года передать маркетплейсам все складские площади, которые больше не нужны компании. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в рамках Дня инвестора.

По его словам, у Сбера было большое количество складов, содержание которых негативно сказывалось на финансовых результатах.

«Мы, фактически, по-моему уже на конец этого года выйдем с тем, что мы 100% ненужных для нас складов передадим и продадим маркетплейсам. А это был большой источник нашего отрицательного результата», — отметил Греф.

Каким именно маркетплейсам передадут склады и на какую сумму Сбер рассчитывает заключить сделки, глава банка не уточнил.