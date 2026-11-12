Набиуллина: ВВП России по итогам года вырастет в пределах 1%

Экономика уже вышла на восходящую траекторию, а темпы роста продолжат постепенно увеличиваться. Прогноз учитывает выбытие части производственных мощностей из-за атак БПЛА.

ВВП России по итогам года вырастет в пределах 1%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. Без потери мощностей в отдельных отраслях рост экономики мог быть выше.

Экономический рост поддерживают машиностроение, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также увеличение доходов и потребления населения. Это способствует развитию розничной торговли и других отраслей, ориентированных на внутренний спрос.

«Последние данные говорят о том, что дальше темпы экономического роста будут постепенно увеличиваться. Конечно, многое зависит от срока восстановления производственных мощностей, которые пострадали от атак», — сказала Эльвира Набиуллина.

Банк России точечно смягчил банковское регулирование, чтобы повысить заинтересованность банков в кредитовании защиты производств и инфраструктуры от атак. Правительство и бизнес также работают над восстановлением и защитой пострадавших объектов.