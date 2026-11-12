Набиуллина назвала условие возвращения доступной ипотеки в России

Доступная рыночная ипотека возможна только при низкой инфляции, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом льготные программы должны быть строго адресными, чтобы не провоцировать рост цен на жилье.

Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через снижение инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По ее словам, массовые программы льготной ипотеки привели к росту цен на недвижимость. Выгоду от низких ставок во многом свело на нет подорожание жилья, а для граждан, которые не могли воспользоваться льготами, покупка квартиры стала еще менее доступной.

После отказа от безадресной льготной ипотеки темпы роста цен на жилье замедлились почти вдвое.

«Конечно, многим приходится откладывать покупку жилья, оно само по себе дорогое, ипотека дорогая. Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию, а льготная ипотека должна быть, на мой взгляд, строго адресной», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ также сообщила, что за последние 12 месяцев объем выдачи ипотечных кредитов в России составил 5,4 трлн рублей.