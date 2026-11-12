Минцифры предупредило о скором исчерпании лимита «белого списка» сайтов

В «белый список» сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета, включили уже 900 веб-ресурсов. Возможности операторов связи по расширению перечня приближаются к техническому пределу.

В «белый список» сайтов и сервисов сейчас входят 900 ресурсов, однако бесконечно расширять его не получится из-за технических ограничений операторов связи. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на CNews Forum.

«Есть естественное ограничение на белый список, он не может быть бесконечным. Есть технические ограничения у операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в белый список», — сказал министр.

По его словам, Минцифры сейчас пытается упорядочить процесс формирования перечня. В него необходимо включать не только популярные ресурсы, но и сервисы, которыми пользуется меньше людей, однако они жизненно необходимы. В качестве примера Шадаев привел сервисы электрозаправок.

При этом ведомство по-прежнему намерено включить в список все популярные ресурсы. Однако, как признал министр, количество доступных сайтов уже приближается к техническому ограничению.