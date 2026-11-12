Wildberries тестирует оплату заказов наличными в пунктах выдачи

Wildberries тестирует оплату заказов наличными через платежные терминалы в пунктах выдачи. Если эксперимент окажется успешным, услугу могут распространить на всю сеть ПВЗ в России.

Wildberries совместно с сетью терминалов самообслуживания «Элекснет» запускает пилотный проект по оплате заказов наличными. Услугу протестируют в 30 пунктах выдачи заказов в Серпухове, сообщили в компании.

Чтобы оплатить товар наличными, покупателю нужно выбрать этот способ оплаты при оформлении заказа.

После осмотра или примерки товара в ПВЗ клиенту потребуется отсканировать QR-код из приложения Wildberries с помощью камеры платежного терминала. Когда на экране появятся данные о заказе, покупатель сможет внести деньги в купюроприемник и забрать товар у менеджера.

Изменить способ оплаты можно будет непосредственно при получении заказа.

По итогам тестирования Wildberries примет решение о возможном масштабировании услуги на всю сеть ПВЗ в России.