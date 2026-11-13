В Госдуме предложили поощрять регионы за поддержку участников СВО

Субъектам с недостатком бюджетных средств могут предоставить субсидии или конкурсные гранты для финансирования мер поддержки.

Регионы, которые успешно и проактивно внедряют меры поддержки ветеранов и участников специальной военной операции, следует поощрять. С таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

«Те регионы, которые успешно и проактивно внедряют эти меры поддержки, их нужно поощрять», — сказала депутат. По ее словам, соответствующее предложение планируют проработать.

Для субъектов, которым не хватает бюджетных средств, могут предусмотреть отдельную финансовую помощь. Среди возможных вариантов Кавшар назвала субсидии и гранты на конкурсной основе.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей, на основе которых регионы формируют собственные меры.