Бизнесу упростили электронный документооборот с самозанятыми

Контур.Диадок расширил возможности работы с электронной подписью через «Госключ». Самозанятые и физлица смогут подписывать договоры и акты со смартфона, а руководители компаний и ИП — подключаться к ЭДО через мобильное приложение.

Руководители компаний и ИП теперь могут зарегистрироваться в Контур.Диадоке и начать работу с электронными документами непосредственно в мобильном приложении. Переходить в веб-версию сервиса для подключения к ЭДО и подписания документов через «Госключ» не потребуется.

Также новый способ подписания документов стал доступен физлицам и самозанятым. Для этого компания отправляет договор, акт или другой документ через Диадок, а получатель:

открывает документ в личном кабинете Диадока для физлиц;

выбирает подписание через «Госключ»;

подтверждает операцию в приложении или через встроенный модуль «Госуслуг».

Подписанный документ возвращается в Диадок, где его видит отправитель. Компаниям не нужно подключать отдельный сервис для обмена документами с физлицами.

«Электронный документооборот удобен, когда с ним могут работать обе стороны. Сейчас мы упростили подключение для руководителей компаний и предпринимателей, а физлицам и самозанятым дали возможность подписывать документы через "Госключ"», — рассказал руководитель проектной группы Контур.Диадока Роман Акимов.

Физлица и самозанятые могут использовать два вида электронной подписи — усиленную неквалифицированную (УНЭП) и усиленную квалифицированную (УКЭП). Обе подписи можно бесплатно оформить в «Госключе». Для получения УНЭП достаточно подтвержденной учетной записи на Госуслугах, а для УКЭП потребуется дополнительно подтвердить личность.