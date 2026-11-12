Как разработать финансовую модель на 2027 год с помощью итогов 2026 года

Вышел новый конспект вебинара с видео. Эксперт разбирает, как провести стресс-тест бизнеса, составить платежный календарь, защитить маржу и ликвидность и действовать в кризис.

Даже прибыльная компания столкнется с кассовым разрывом, если деньги вложены в товарные запасы, «зависли» в дебиторской задолженности или ушли на авансы поставщикам и пока не вернулись на расчетный счет.

Чтобы спрогнозировать подобные ситуации в 2027 году, нужна финансовая модель. Ее строят по итогам аудита финансового положения компании, который проводят на основе трех отчетов за 2026 год: ОФР, ОДДС и бухгалтерского баланса.

В новом конспекте вебинара разобрали инструменты финансового моделирования: как проводить АВС-анализ, рассчитывать маржинальность и точку безубыточности, составить платежный календарь на 13 недель, проверить бизнес-модель на устойчивость к неблагоприятным сценариям.

Читайте конспект и смотрите видео: «Финансовая модель — 2027: как использовать итоги 2026 года, чтобы предотвратить кассовые разрывы и защитить маржу».