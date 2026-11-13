Налоговая: долги при банкротстве можно погасить по мировому соглашению за год

Мировое соглашение разрешено заключить на любой стадии дела о банкротстве. До его утверждения нужно полностью погасить требования кредиторов первой и второй очереди.

Урегулировать задолженность перед кредиторами можно через мировое соглашение, напомнило УФНС России по Новосибирской области. После утверждения документа суд прекращает дело о банкротстве, а должник возвращает контроль над управлением компанией.

Проект соглашения должен предусматривать полное погашение обязательных платежей и денежных обязательств ежемесячно, равными и пропорциональными долями в течение года. Должник также должен предоставить обеспечение: залог, поручительство или банковскую гарантию.

Со дня утверждения соглашения на задолженность по обязательным платежам вместо пеней начисляют проценты по ставке рефинансирования. Порядок погашения уже начисленных пеней и штрафов закрепляют в мировом соглашении. Исполнительные производства по включенным в него требованиям прекращаются, аресты и блокировки счетов снимаются.

Типовые документы и порядок заключения соглашения размещены в разделе «Банкротство» на сайте ФНС.