Анапа получила статус курорта федерального значения на всей территории муниципального округа

Правительство РФ установило границы курорта федерального значения Анапа. Теперь они охватывают всю территорию муниципального округа город-курорт Анапа в Краснодарском крае общей площадью 98 186 га. Границы закреплены в Постановлении Правительства РФ от 09.11.2026 № 1480 «О признании территории, расположенной в Краснодарском крае, курортом федерального значения Анапа», которое вступает в силу уже 17 ноября 2026 года.

Новый статус не гарантирует автоматический приток крупного финансирования в адрес Анапы. Однако примеры других курортов показывают, что федеральный статус помогает привлекать государственные субсидии. В частности, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напрямую связывал его с дополнительными средствами на развитие санаториев и здравоохранения в Сочи.