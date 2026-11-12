На инфраструктуру и сертификацию БПЛА кабмин выделит 8 млрд рублей

Бюджетные средства выделят в 2027–2029 годах. Финансирование также пойдет на обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем.

Около 8 млрд рублей предложено направить на развитие инфраструктуры, безопасность и создание специализированной системы сертификации БПЛА, следует из материалов Минфина России. Расходы планируют распределить на 2027–2029 годы.

«Это позволит обеспечить к 2029 году обслуживание инфраструктурой связи, навигации и наблюдения 6 дополнительных маршрутов полетов беспилотных воздушных судов», — говорится в материалах ведомства.

Кроме того, к 2029 году единое цифровое пространство аэронавигации планируют ввести в эксплуатацию на территориях трех субъектов РФ.