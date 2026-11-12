Путин поручил разработать программу развития накопителей энергии

Программу утвердят до 1 марта 2027 года на период до 2042 года. В ней определят баланс производства и использования аккумуляторов и накопителей энергии.

Комплексную программу развития систем накопления электроэнергии должно подготовить правительство при участии региональных властей и заинтересованных организаций, следует из поручения президента России Владимира Путина.

Документ должен предусматривать расширение применения источников бесперебойного питания с российскими аккумуляторными батареями в центрах обработки данных. Также кабмину поручено сформировать показатели объема выпуска такой продукции в России и ее доли среди используемых установок.

Проекты систем накопления энергии планируют реализовать в Московской энергосистеме и Республике Крым. Сроки начала строительства и установленная мощность пока не определены.

Также президент поручил подготовить меры по расширению использования систем накопления энергии в электроснабжении потребителей, в том числе их применение в многоквартирных домах и индивидуальных домохозяйствах.