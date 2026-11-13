Средняя страховая пенсия вырастет до 30,2 тыс. рублей в 2027 году

Страховые пенсии повысят в два этапа: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля. Индексацию проведут и работающим пенсионерам.

Средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличится на 2,4 тыс. рублей в месяц и достигнет 30,2 тыс. рублей, сообщил СФР. Такие параметры заложены в проект бюджета фонда на 2027 год.

Февральскую индексацию на 6,8% привяжут к росту цен за предыдущий год, а апрельское повышение на 3,3% — к росту доходов Соцфонда. После первого этапа фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 10,2 тыс. рублей.

Для пенсионеров старше 80 лет и людей с инвалидностью первой группы фиксированная выплата увеличится почти до 20,5 тыс. рублей в месяц. Также вырастут надбавки за северный и сельский стаж, содержание близких родственников и уход за пожилыми людьми старше 80 лет и пенсионерами с инвалидностью первой группы. Последняя с 1 февраля составит 1,5 тыс. рублей в месяц.

Пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля. Повышение затронет получателей социальных пенсий, пострадавших от радиации, некоторых военнослужащих и другие категории. Работающим пенсионерам с 1 августа также пересчитают выплаты с учетом страховых взносов работодателей.