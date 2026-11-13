Самозапрет на кредиты предложили включать автоматически при утрате паспорта

Механизм будет действовать при предварительном согласии владельца документа. Оформить его предложили через «Госуслуги» с электронной подписью.

Автоматический самозапрет на выдачу кредитов при утрате или хищении паспорта предложили ввести депутаты фракции «Новые люди». Соответствующий запрос они направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сейчас после регистрации утраты или хищения паспорта в МВД человек должен самостоятельно установить кредитный самозапрет. До его оформления сохраняется риск, что злоумышленники успеют получить кредит по украденному документу.

«Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность поручить Минцифры России, МВД России и Минфину России при участии Банка России проработать внесение изменений в статью 5.1 Федерального закона “О кредитных историях” и необходимые подзаконные акты», — говорится в запросе.

Автоматически устанавливать запрет предлагается только на основании заранее выраженного согласия владельца паспорта. Его нужно будет оформить через «Госуслуги» и заверить электронной подписью.