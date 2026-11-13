Назвали основной канал покупок большинства россиян

Около 70% покупок россиян в первом полугодии 2026 года пришлось на физические магазины, сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Покупатели выбирают канал в зависимости от задачи, поэтому торговые сети одновременно развивают магазины и цифровые сервисы.

Окончательное решение о покупке многих товаров потребители принимают офлайн.

«Так называемый ROPO-эффект, когда продукт сначала изучают в интернете, а покупают в магазине, заметнее всего проявляется в электронике и бытовой технике, одежде и обуви, косметике, спорттоварах и мебели», — отметил Богданов.

Физические и онлайн-каналы у торговых сетей работают как единая система. В частности, на самовывоз из магазинов приходится до 90% интернет-продаж омниканальных ретейлеров.