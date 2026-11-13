Выдача потребкредитов сократилась второй месяц подряд

В октябре 2026 банки выдали потребительские кредиты на 342 млрд рублей — на 6,3% меньше, чем в сентябре. Москва сохранила первое место среди регионов по объему выдачи.

Объем выданных потребительских кредитов в октябре 2026 года снизился до 342 млрд рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй со ссылкой на данные кредиторов. В сентябре показатель составлял 364,9 млрд рублей. При этом количество кредитов не изменилось — 2,24 млн.

Наибольшие объемы выдачи зафиксированы в Москве — 33,8 млрд рублей, Московской области — 23,9 млрд, Санкт-Петербурге — 13,7 млрд, Тюменской области с ХМАО и ЯНАО — 13,5 млрд и Краснодарском крае — 12,3 млрд рублей.

Сильнее всего выдача сократилась в Санкт-Петербурге — на 12,2%, Москве — на 10,1%, Волгоградской области — на 9,5%, Ленинградской области — на 8,9% и Ростовской области — на 8,4%. «В настоящее время можно говорить о сохраняющемся довольно слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Среди регионов из топ-30 минимальное снижение отмечено в Забайкальском крае — на 0,6%, Оренбургской области и Хабаровском крае — на 1,1%, а также в Краснодарском крае — на 2,4%.