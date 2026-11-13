Провайдерам могут запретить работать без подключения к СОРМ

Операторы связи смогут начать обслуживать абонентов только после установки и приемки оборудования системы оперативно-разыскных мероприятий.

Операторов связи могут обязать подключаться к системе оперативно-разыскных мероприятий до начала работы. Оборудование должно будет пройти приемку силовыми структурами. За несоблюдение требования оператору может грозить внесудебное лишение лицензии.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Сейчас для получения лицензии достаточно согласованной схемы сети, в которой указаны уже установленные и планируемые средства СОРМ. Действующие правила позволяют запустить сеть и согласовать двухлетний план внедрения системы. Некоторые компании затягивают установку на годы или создают новые юрлица после закрытия прежних.

«Стоимость внедрения минимального комплекса СОРМ начинается от 5 млн рублей. Для небольшого локального провайдера с парком в несколько тысяч абонентов это сопоставимо с годовым фондом развития сети», — сообщил гендиректор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков.

Для оператора с годовой выручкой около 100 млн рублей полный комплект оборудования может стоить более 10 млн рублей, подсчитал партнер ComNews Research Леонид Коник. Еще 20–25 млн рублей потребуется на систему хранения интернет-трафика за 30 суток, а ежегодная техподдержка обойдется в 10% стоимости оборудования.