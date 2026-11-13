📌 ФНС проверяет корпоративные карты, Минцифры ограничено в расширении «белого списка» — итоги недели

ФНС усилила контроль за расходами компаний на УСН и разъяснила правила учета бумажных транспортных документов, ЦБ разрешил российским биржам проводить торги криптовалютой, а Минцифры предупредило об ограничениях «белого списка» сайтов.

Подводим итоги рабочей недели с 9 по 13 ноября. Пока бизнес готовится к изменениям в налоговом законодательстве и новым правилам работы в 2027 году, ведомства продолжают выпускать разъяснения, а власти — анонсировать новые цифровые сервисы. Собрали самые важные и интересные новости недели, которые вы могли пропустить.

🗓 В январе 2027 года будет меньше рабочих дней, чем выходных

При пятидневной рабочей неделе россиян ждут 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней. Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Первым рабочим днем станет 11 января.

📊 Набиуллина заявила об отсутствии признаков переохлаждения экономики России

Банк России не видит признаков переохлаждения экономики. По словам главы ЦБ, на него могли бы указывать рост безработицы, снижение реальных доходов населения и падение инфляции ниже целевого уровня. Сейчас таких признаков нет.

🚚 ФНС разрешила учитывать расходы и принимать НДС к вычету по бумажным транспортным документам

Несмотря на обязательный переход на электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года, использование бумажных документов само по себе не лишает бизнес права учесть расходы по налогу на прибыль и принять НДС к вычету.

🪪 В России запустят правовой профиль иностранца уже 1 декабря 2026 года

Правовой профиль иностранного гражданина должен заработать с 1 декабря. Сейчас МВД тестирует систему перед вводом в эксплуатацию.

⚠️ Компании на УСН столкнулись с неожиданными проверками ФНС

Налоговики стали чаще запрашивать документы, подтверждающие расходы по корпоративным картам компаний на УСН «доходы». Если инспекция установит, что деньги потрачены на личные нужды сотрудников, бизнесу могут доначислить НДФЛ и страховые взносы.

🥣 Борщ и оливье теперь по ГОСТу — в России стандартизировали русскую кухню

В России утвердили ГОСТ с описанием рецептур 133 традиционных блюд. Стандарт поможет рестораторам готовить блюда с учетом исторических традиций и продвигать русскую кухню за рубежом.

🪙 Криптовалюта выходит на официальные российские биржи уже с 22 ноября 2026 года

Российские биржи получат право проводить торги криптовалютами с 22 ноября. Перед запуском им необходимо согласовать правила торгов с Банком России.

📱 Минцифры предупредило о скором исчерпании лимита «белого списка» сайтов

В перечень ресурсов, доступных при ограничениях мобильного интернета, включили уже 900 сайтов и сервисов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, возможности операторов связи по расширению списка приближаются к техническому пределу.