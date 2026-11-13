Кабмин внесет законопроект с требованиями к беспилотным автомобилям. Пассажир не будет отвечать за ДТП

Беспилотные машины должны будут оснащать защитой от хакеров и устройствами регистрации данных. Закон планируют ввести в действие с 1 сентября 2027 года.

Проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах внесут в Госдуму на следующей неделе. Документ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Законопроект распределяет ответственность между владельцем машины, изготовителем, разработчиком системы автоматизированного вождения, сервисным центром и оператором дистанционной поддержки. На первых двух уровнях автоматизации за управление отвечает водитель. На четвертом и пятом уровнях пассажир не отвечает за ДТП, если не вмешивался в управление и не нарушал правила эксплуатации.

«В зависимости от уровня автоматизации определяется, кто фактически контролировал движение в конкретный момент. При этом данные о работе автомобиля должны непрерывно фиксироваться — в том числе для установления обстоятельств ДТП», — сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров.

Для машин четвертого и пятого уровней подключение к сервису дистанционной поддержки станет обязательным.

Вред после аварии сначала возместит застрахованный владелец автомобиля. Затем расходы смогут взыскать с изготовителя или разработчика при сбое ПО, с сервисного центра — при некачественном обслуживании, с удаленного оператора — при его ошибке. Требования распространят на легковые и грузовые машины, такси, автобусы, троллейбусы и трамваи.