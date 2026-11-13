Как бизнесу не потерять права на программу при работе с подрядчиком

Оплата услуг разработчика не гарантирует компании получение исключительных прав на программное обеспечение. Если в договоре неправильно распределены права, заказчик может лишиться возможности продать программу, передать ее инвестору или привлечь другого подрядчика для доработки.

Компания, которая заказала и оплатила разработку программы, не всегда становится обладателем исключительного права на нее. Все зависит от того, кто написал код, что было предметом договора и как стороны распределили права на результат. Об этом «Клерку» рассказала Людмила Шадрина, юрист, старший партнер юридической компании «Хелп Консалтинг».

По общему правилу, если подрядчик создал программу по заказу, исключительное право на нее принадлежит заказчику (ст. 1296 ГК РФ). Однако есть несколько ситуаций, когда права могут остаться у исполнителя:

В договоре предусмотрено иное. Например, подрядчик сохраняет исключительное право, а заказчик получает только лицензию на использование программы.

Код написал фрилансер. Если исполнитель лично разработал программу, применяются правила договора авторского заказа. Для получения исключительного права заказчику необходимо прямо предусмотреть его отчуждение в договоре.

Программа стала побочным результатом работ. Если подрядчик написал код в рамках договора на внедрение или техническую поддержку, который не предусматривал создание программы, исключительное право по общему правилу остается у исполнителя.

«Компания годами работает с фрилансерами по коротким договорам на разработку или просто по счетам и актам, где про права ничего не сказано. Юридически такой код компании не принадлежит», — отметила Шадрина.

Кроме того, даже если исключительное право принадлежит заказчику, подрядчик по общему правилу сохраняет возможность использовать программу для собственных нужд на условиях безвозмездной неисключительной лицензии. Чтобы исключить такую возможность, необходимо предусмотреть это в договоре.

Отдельно нужно закрепить обязанность подрядчика передать исходный код, документацию и доступы к репозиториям. Переход исключительного права сам по себе не гарантирует, что заказчик получит рабочий комплект исходников.

Юрист также рекомендовала проверить, оформлены ли права на код, созданный сотрудниками и субподрядчиками исполнителя, и разграничить новые разработки и ранее созданные компоненты программы.

Если программа уже разработана, но права не оформлены, ситуацию можно исправить, заключив с подрядчиком или автором договор об отчуждении исключительного права и подписав акт передачи исходного кода.