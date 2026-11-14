Бизнес может лишиться прав на тексты сайта из-за ошибок в договорах с копирайтерами

Оплата услуг копирайтера не гарантирует компании получение исключительных прав на тексты. Если права не оформлены, автор может продать те же статьи другим заказчикам, а бизнесу будет сложно защитить свой контент от копирования конкурентами.

Компании, которые заказывают тексты для сайтов, блогов и карточек товаров, рискуют столкнуться с претензиями авторов даже после оплаты их работы. Принадлежность исключительных прав зависит от того, кто написал текст и как оформлены отношения с исполнителем. Об этом «Клерку» рассказала Людмила Шадрина, юрист, старший партнер юридической компании «Хелп Консалтинг».

Если тексты пишет штатный сотрудник, исключительное право по общему правилу принадлежит работодателю. Однако создание текстов должно входить в трудовые обязанности работника. В противном случае компании придется отдельно оформлять права на произведения.

При работе с фрилансером или самозанятым исключительное право изначально возникает у автора. Чтобы получить его в полном объеме, бизнесу необходимо заключить письменный договор, предусматривающий отчуждение исключительного права.

Если компания заказывает тексты у агентства, права по общему правилу принадлежат заказчику, если договором не предусмотрено иное. При этом важно проверить, оформило ли агентство права на тексты, созданные привлеченными авторами.

«В нашей практике чаще всего встречается одна и та же картина: годы работы с копирайтерами по переписке и счетам, сотни статей на сайте и ни одного документа о передаче прав», — рассказала Шадрина.

Юрист также обратила внимание, что даже после передачи исключительного права за копирайтером сохраняются личные неимущественные права. Поэтому в договоре стоит отдельно закрепить согласие автора на публикацию текстов без указания имени, их редактирование, сокращение и адаптацию под разные площадки.

Отдельный риск — использование нейросетей. Если копирайтер сгенерировал текст и не внес в него собственного творческого вклада, такой материал может не охраняться авторским правом. В этом случае даже условие о передаче исключительных прав не поможет бизнесу защитить текст от копирования.

Если компания уже разместила на сайте тексты, права на которые не оформлены, юрист рекомендовала заключить с авторами договоры об отчуждении исключительного права на ранее созданные произведения.