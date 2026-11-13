Кто из пенсионеров может получить две пенсии в декабре 2026 года
Россияне, которым пенсия поступает на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца, могут получить две выплаты в декабре 2026 года. Из-за новогодних каникул январскую пенсию им могут перечислить досрочно.
В декабре 2026 года часть российских пенсионеров может получить сразу две выплаты — за декабрь и январь. Речь идет о гражданах, которым пенсия обычно поступает на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.
Причина досрочного перечисления — новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Перенос выплат может коснуться как работающих, так и неработающих пенсионеров, получающих страховые, социальные и накопительные пенсии.
При этом действуют следующие правила:
пенсионерам, получающим деньги через банк с 1-го по 10-е число, январскую пенсию могут перечислить до начала каникул;
при обычной дате выплаты с 11 января сроки необходимо сверять с праздничным графиком;
пенсионеры, получающие деньги во второй половине месяца, получат их в январе по обычному графику с учетом выходных;
для получателей пенсий через почту будет действовать отдельный график.
Подавать заявление на досрочную выплату не нужно — деньги перечислят автоматически.
«Январскую пенсию рассчитают в размере, действующем в январе. Индексация страховых пенсий начнется 1 февраля 2027 года, увеличенная сумма поступит с февральской выплатой», — пояснил Говырин.
Последним рабочим днем 2026 года станет 30 декабря. Точные даты досрочных пенсионных выплат пока не объявлены. Пенсионерам необходимо будет проверить предновогодние уведомления банка или региональный график пенсионных выплат.