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Пенсии
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Кто из пенсионеров может получить две пенсии в декабре 2026 года

Россияне, которым пенсия поступает на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца, могут получить две выплаты в декабре 2026 года. Из-за новогодних каникул январскую пенсию им могут перечислить досрочно.

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В декабре 2026 года часть российских пенсионеров может получить сразу две выплаты — за декабрь и январь. Речь идет о гражданах, которым пенсия обычно поступает на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Причина досрочного перечисления — новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Перенос выплат может коснуться как работающих, так и неработающих пенсионеров, получающих страховые, социальные и накопительные пенсии.

При этом действуют следующие правила:

  • пенсионерам, получающим деньги через банк с 1-го по 10-е число, январскую пенсию могут перечислить до начала каникул;

  • при обычной дате выплаты с 11 января сроки необходимо сверять с праздничным графиком;

  • пенсионеры, получающие деньги во второй половине месяца, получат их в январе по обычному графику с учетом выходных;

  • для получателей пенсий через почту будет действовать отдельный график.

Подавать заявление на досрочную выплату не нужно — деньги перечислят автоматически.

«Январскую пенсию рассчитают в размере, действующем в январе. Индексация страховых пенсий начнется 1 февраля 2027 года, увеличенная сумма поступит с февральской выплатой», — пояснил Говырин.

Последним рабочим днем 2026 года станет 30 декабря. Точные даты досрочных пенсионных выплат пока не объявлены. Пенсионерам необходимо будет проверить предновогодние уведомления банка или региональный график пенсионных выплат.

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