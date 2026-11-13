В Сбере назвали год, когда ключевая ставка может опуститься ниже 10%

Банк России может снизить ключевую ставку до однозначного уровня уже в 2028 году. В Сбербанке ожидают, что этому будут способствовать замедление инфляции и сдержанный рост российской экономики.

Ключевая ставка ЦБ может опуститься ниже 10% годовых в 2028 году, если инфляция стабилизируется вблизи целевого уровня, а экономика продолжит расти умеренными темпами. Такой прогноз представил зампред правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на Дне инвестора, передает РБК.

На ближайшие три года в Сбере ожидают: среднегодовой рост ВВП на уровне 1,5% ;

замедление инфляции до 4,5–5% в 2027 году ;

стабилизацию инфляции вблизи целевого уровня ЦБ в 4% в 2028–2029 годах.

Напомним, на заседании 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор оставил ее без изменений второй раз подряд.

На фоне постепенного снижения ставок в Сбербанке также прогнозируют восстановление темпов кредитования населения. В ближайшие три года объем кредитования физлиц может расти на 9–12%, а корпоративного кредитования — на 10–11%.

Кроме того, в банке ожидают ежегодного увеличения объема привлеченных средств частных клиентов в среднем по банковскому сектору на 11–13%.