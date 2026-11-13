Взносы на травматизм нужно уплатить до 16 ноября 2026 года
Крайний срок в этом месяце перенесли, так как 15 ноября выпало на выходной. Платежку можно отправить в банк уже сегодня, 13 ноября: обязанность будет считаться исполненной. Но важно проверить расчет и достаточно ли денег на счете.
Взносы на травматизм перечисляют в СФР отдельным платежным поручением, вне ЕНС (п. 1.1 ст. 22 закона № 125-ФЗ). Уведомление об исчисленных суммах подавать не нужно.
Что важно сделать сегодня:
Проверить расчеты взносов.
Убедиться, что на счете достаточно денег на взносы.
Подготовить платежку в СФР и перепроверить реквизиты и платежные данные.
Реквизиты для уплаты взносов на травматизм есть на сайте регионального отделения СФР, к которому относится ваша организация. В платежном поручении указывайте: статус плательщика — 08; получатель — региональное УФК (в скобках — ваше отделение СФР); ОКТМО — восьмизначный код, который также можно уточнить в региональном отделении.
За просрочку уплаты взносов СФР начисляет пени (ст. 26.11 закона № 125-ФЗ). Но если фонд заподозрит неправомерные действия — назначит штрафы 20% или 40% от причитающейся к уплате суммы (ст. 26.29 закона № 125-ФЗ).
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