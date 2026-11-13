Эксперт показал, как считать экономию от внедрения цифрового рубля

Считать нужно вместе с затратами на кассовую интеграцию и возвраты, а сравнивать — и с эквайрингом и с СБП.

К 1 ноября 2026 года открыто почти 290 тыс. счетов физлиц и менее 16 тыс. счетов юрлиц в цифровом рубле, за сентябрь и октябрь проведено 235 тыс. операций.

Сравнивать число кошельков с населением страны некорректно, считает эксперт в области правового регулирования финтех-проектов и деятельности финансовых организаций руководитель практики сопровождения финтех Исследовательского центра «АБП» Андрей Завертяев.

В числе счетов есть бизнес, а подключение банков идет поэтапно. Кроме того, число операций включает пополнения.

«По этим цифрам нельзя заключить, что люди попробовали инструмент и перестали им пользоваться. Для такой оценки нужны повторные оплаты и число активных кошельков», — отметил он.

Цифровой рубль уже является третьей формой рубля, но пока не стал повседневным способом оплаты. Проценты на остаток не начисляются, поэтому держать там сбережения вместо вклада экономического смысла нет. Людям проще показать пользу через конкретные операции: бесплатный перевод, удобный возврат покупки, оплату услуг там, где этот способ избавляет от лишних действий.

Скидка от магазина может ускорить первый платеж, если у продавца есть экономия. Постоянно конкурировать с карточным кешбэком за счет субсидий со стороны ЦБ не нужно, считает эксперт

Обычные платежи граждан продавцам цифровыми рублями до конца 2026 года тарифицируются по ставке 0%, а с 1 января 2027 года — 0,3%, но не более 1500 рублей за перевод. Но ставка сама по себе не делает прием выгодным для каждого магазина. Считать нужно вместе с затратами на кассовую интеграцию и возвраты, а сравнивать — и с эквайрингом и с СБП. Если экономия на операции мала, оплачивать из нее заметную скидку покупателю не получится.